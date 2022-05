Domien Loubry knalt Kangoeroes Mechelen naar winst: eerste finale in het vizier voor Mechelaars

Kangoeroes Mechelen won na een heuse nagelbijter de derde wedstrijd van de halve finale van de play-offs en met 78-75. De Mechelaars staan in deze best of five 2-1 voor. Als ze maandag winnen in de Leuvense Sportoase is Kangoeroes geplaatst voor een allereerste finale in de clubgeschiedenis. Bij verlies volgt een vijfde wedstrijd volgende week woensdag in de Mechelse Winketkaai de vijfde en beslissende wedstrijd. “We krijgen twee kansen. Aan ons om die vanaf maandag te verzilveren,” zei uitblinker Domine Loubry 10 punten en 9 assists.

Beide ploegen begonnen nerveus en bij een 4-2 tussenstand in het voordeel van Kangoeroes Mechelen bleef Myles Stephens na een ongelukkig contact met Jacob Cebasek op de grond liggen en greep naar het rechterscheenbeen. De Amerikaanse forward van de Maneblussers kon wel verder maar liep wel snel tegen zijn tweede fout aan. Leuven Bears profiteerde naar een 7-9 bonusje maar via Jonas Foerts en de goed ingekomen Mattias Palinckx ging het naar 16-11 voor de Kangoeroes. De Bears reageerden op hun beurt met een 0-7 (16-17) en sloten het eerste kwart en na een bom van Nick McGlynn met een 21-22 tussenstand.

Leuven Bears bleef echter enorm steriel in offense acteren. Niet alleen de verdienste van de Mechelse defense. De Leuvenaars misten immers vele open shots en hadden na 6 minuten en 30 seconden in het tweede kwart slechts 1 puntje gescoord (vrijworp van Kevaughn Allen). Kangoeroes Mechelen kwam evenwel ook moeilijk tot scoren en kon dus niet profiteren: 26-25. In het slot van het tweede schuifje vond Domien Loubry AJ Brodeur en ging het naar een 32-28. Leuven Bears scoorde in dat tweede kwart enkel met vrijworpen en Domien Loubry legde on the buzzer de 38-31 bonus in het voordeel van Kangoeroes Mechelen.

Solomon Young kwam los bij Leuven Bears, scoorde 2 bommen en ook Kevaughn Allen dropte een driepunter. Leuven Bears zocht en vond in het begin van het derde schuifje en in partij met veel intensiteit de aansluiting: 49-46. Wouter Willems was intussen geblesseerd uitgevallen bij Leuven Bears en Domien Loubry strooide met assists bij Kangoeroes Mechelen. Jonas Foerts sloot het derde kwart af met een driepunter: 56-49 in het voordeel van de Mechelaars.Kangoeroes Mechelen ging op zijn elan verder en liep met bommen van Luka Kotrulja en Jonas Foerts weg naar 61-49. Leuven Bears wankelde, maar pakte nog eens met een remonte uit. Jakob Cebasek vuurde driepunters en bij 67-63 was de aansluiting een feit. Domien Loubry met een score en een snoeperige assist zette de Winketkaai in vuur en vlam: 71-63 voor Kangoeroes. Nog was Leuven Bears niet uitgeteld. Romain Boxus, Nick McGlynn en Joshua Heath zorgden voor 73-71 met nog 1minuut en 30 seconden op de klok. Jakob Cebasek zorgde voor 73-75 op 30 seconden van het einde en de eerste Leuvense voorsprong na 20-22! Op 20 seconden van het einde dropte Domien Loubry een belangrijke driepunters: 76-75 voor Kangoeroes. Op de inworp van Leuven Bears werd een aanvallende fout van Shizz Alston niet gefloten. Diezelfde Alston legde met vrijworpen de 78-75 in het voordeel van Kangoeroes Mechelen vast.

© BELGA

Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears 78-75

KANGOEROES MECHELEN: Stephens 7, Loubry 10, Van Buggenhout 0, Kotrulja 5, Mennes 3, Alston 11, Foerts 16, Palinckx 14, Brodeur 10, Waleson 2

LEUVEN BEARS: Willems 2, Heath 11, Allen 15, Boxus 2, Cebasek 17, Vanderhaegen 3, McGlynn 8, Young 17, Nunes e Santos Cruz 0

KWARTS: 20-22, 18-11, 18-18, 22-26