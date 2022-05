Meerdere slachtoffers bij schietpartij in Amerikaanse supermarkt

In de Amerikaanse stad Buffalo, in de noordoostelijke staat New York, zijn bij een schietpartij meerdere mensen door kogels geraakt. Dat meldt de lokale politie via Twitter. De schutter zou intussen opgepakt zijn. Aan automobilisten en omwonenden wordt gevraagd om de omgeving van de supermarkt Tops Market aan Jefferson Avenue te mijden. Over de precieze omstandigheden en (de motieven van) de dader is voorlopig nog niets bekend.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN werd er een man aangehouden nadat er verschillende mensen beschoten werden in een suppermarkt in Buffalo, in New York, op zaterdag. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond of overleden zijn, schrijft CNN. Maar volgens NBC New York zouden er echter al zeker zeven mensen overleden zijn, waaronder de schutter die het vuur opende in de supermarkt. Een achtste persoon zou nog steeds in levensgevaar zijn.

Later meer.

