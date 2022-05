Dief aan de haal met gloednieuwe Land Rover ter waarde van 100.000 euro: “Amper een minuut uit het oog verloren”

De diefstal vond plaats vrijdagnacht rond 1.15 uur in de Spinnerijkaai in Kortrijk, ter hoogte van het indoor kartcircuit. “Onze chauffeur Dylan Lagrou (30) moest drie wagens leveren bij de Land Rover-garage in Spoorbermstraat”, vertelt zaakvoerder van Piceurop Geert Piceu (53) uit Wingene. “Die straat is te smal om in te rijden met de grote oplegger, dus parkeerde hij zich bij het kartcircuit. Daar loste hij de wagens, die zou hij dan zelf de laatste 200 meter tot bij de garage rijden. In elke wagen zit een sleutel. Bij nachtelijke leveringen deponeren we die dan in de brievenbus van de garage.”

“Toen de drie wagens klaar stonden, ging Dylan even de cabine van zijn vrachtwagen terug binnen om de papieren te nemen. Toen hij weer buiten kwam, was een gloednieuwe Land Rover Defender 110 verdwenen. Hij moet nauwelijks een minuut binnen geweest zijn in zijn cabine maar heeft niets gehoord of gezien. De motor van zijn vrachtwagen draaide nog maar toch, het moeten professionelen geweest zijn. Dylan was erg van slag, hij werkt al zes jaar voor ons maar dit hebben we nog niet meegemaakt. Inclusief btw kost zo’n auto zeker 100.000 euro. Ik vrees dat hij de grens al over zal zijn.”

De politie was snel ter plaatse maar is nog steeds op zoek naar een zwarte Land Rover Defender 110 zonder kenteken. JF/DJR