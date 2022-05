“Zomers warme dag met op sommige plaatsen temperaturen tot 28°C”

Vandaag warmt het snel op en wordt het uiteindelijk nóg wat warmer in vergelijking met zaterdag. Overal in Limburg geraken we aan maxima van 25°C en meer waardoor we van een zomers warme dag kunnen spreken.

Op sommige plaatsen kan de temperatuur in thermometerhut oplopen tot zo’n 28°C. De UV-waarde piekt kort na het middaguur tot niveau 6. Goed insmeren indien je in de zon moet zijn is dus de boodschap. Er waait een vrij matige oostenwind waardoor je mogelijk niet merkt dat je aan het verbranden bent.

Buien blijven voorlopig nog op veilige afstand van Limburg. In het tweede deel van de nacht naar maandag zou een bui het mogelijk lokaal even nat kunnen komen maken. Frisser dan een graad of 14 wordt het niet.

