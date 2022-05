Tinne Gilis plaatst zich voor de tweede ronde WK squash

Tinne Gilis heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het WK squash in de Egyptische hoofdstad Caïro. De Limburgse, nummer dertien van de wereld en het 23e reekshoofd, haalde het in haar eerste duel met 3-1 (11-2, 5-11, 11-4, 12-10) van de Schotse Georgia Adderley (PSA 67).

In de tweede ronde wacht een confrontatie met de Canadese Hollie Naughton (PSA 17), het zestiende reekshoofd. Zij versloeg in de eerste ronde de Egyptische Nardine Garas (PSA 93) met 3-1 (7-11, 11-9, 11-3, 11-1).

Nele Gilis, de oudere zus van Tinne, plaatste zich vrijdag al voor de tweede ronde na een 3-1 overwinning (9-11, 11-2, 11-3, 11-4) tegen de Finse Emilia Soini (PSA 41). Zij treft in de tweede ronde de Schotse Lisa Aitken (PSA 32).

Het is voor Nele Gilis haar zesde WK, haar beste resultaat haalde ze vorig jaar met een plaats in de derde ronde. Tinne Gilis speelt haar vierde WK. Ook voor haar was een stek in de derde ronde, in 2020, het hoogtepunt.

Er nemen geen Belgische mannen deel aan het WK.