Na zilver in Oostende, nu goud voor Tim Celen in WB-manche van Elzach

Een week geleden behaalde wereldkampioen Tim Celen uit Ham twee keer zilver tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen in Oostende. Hij werd toen zowel tweede in de tijd- als in de wegrit.

Dit weekend stond in het Duitse Elzach de tweede manche van de wereldbeker geprogrammeerd. Tim heeft het daar nog beter gedaan. Donderdag werd hij opnieuw tweede in de tijdrit. Maar zaterdag behaalde hij in Elzach goud in de wegrit. Hij was in een spurt met drie sneller dan Dennis Connors en Hans-Peter Dürst. (fv)