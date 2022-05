Om hoe laat begint het Songfestival, wanneer is België aan de beurt en op wie moet je letten? Zo ben je helemaal voorbereid

Waar vindt het plaats?

Het Eurovisiesongfestival wordt telkens georganiseerd in het land van de vorige winnaar. Dat was vorig jaar de Italiaanse band uit Rome Måneskin. Dit jaar wordt het songfestival dus in Italië georganiseerd, meer bepaald in Turijn.

Wanneer begint het?

De finale van het Eurovisiesongfestival begint om 21 uur Belgische tijd en kan je hier live volgen. De 25 halvefinalisten zullen het dan tegen elkaar opnemen. Het publiek kan ook stemmen op hun favoriete nummer, hoe en wanneer dat kan, zal tijdens de show zelf onthuld worden.

Eerste aan de buurt is de Tsjechische band We are Domi met hun lied ‘Lights off’. Laatst aan de beurt is Stefan uit Estland met zijn lied ‘Hope’ .

Wie zal België vertegenwoordigen?

Ons land wordt vertegenwoordigd door Jérémie Makiese, hij is als 16e aan de beurt, vermoedelijk rond 22.24 uur.

Jérémie is 21 en won de Waalse versie van ‘The Voice van Vlaanderen’ in april waarna hij een deal tekende bij platenfirma Universal. Daarnaast is hij ook doelman bij profclub Virton . Hij werd geboren in Antwerpen. Zijn ouders zijn afkomstig uit Congo, en toen hij naar Dilbeek verhuisde op zijn zesde leerde hij Frans spreken.

Jérémie zal vanavond ‘Miss you’ brengen. Het nummer is momenteel de meest gespeelde song op de radio in ons land en staat in de Ultratop, de officiële hitlijst, op de tweede plaats. Ook internationaal is er aandacht: ‘Miss you’ is al ruim 5,5 miljoen keer gestreamd. Vooral in Nederland, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kent het lied veel bijval.

Hoe verloopt de puntentelling?

De winnaar van het festival wordt bepaald door het geven van punten door ieder deelnemend land aan hun tien favoriete liedjes. Elk land geeft de punten verplicht door middel van 50% televoting en 50% vakjury’s. De deelnemers treden twee keer op, één keer voor de vakjury’s en één keer voor de tv-kijkers.

Wie zijn de favorieten?

Oekraïne is torenhoog favoriet om het Songfestival te winnen. De groep Kalush Orchestra heeft volgens de bookmakers 60 procent kans op de overwinning, terwijl de nummer 2 (Zweden) slechts 11 procent haalt. Cru gezegd: de oorlog zal de winstkansen van Oekraïne verhogen. Maar los daarvan is hun inzending ook sterk genoeg om een toppositie te verantwoorden.

De groep Kalush Orchestra — © BELGAIMAGE

Ook de Zweedse Cornelia Jakobs zou een grote kans maken. De Scandinaviërs zijn de meest constante deelnemers met zes overwinningen en quasi altijd een hoge notering. Ook dit jaar worden ze in de bovenste regionen van het klassement verwacht.

Cornelia Jakobs — © AP

Het Verenigd Koninkrijk veroverde exact 25 jaar geleden zijn vijfde en laatste Songfestivaloverwinning met Love shine a light (Katarina and the Waves). Sindsdien heeft het amper nog iets voor elkaar gebracht in de wedstrijd, tenzij in negatieve zin met veel lage noteringen. Maar na jarenlange afgangen zijn de Britten nu een van de grote kanshebbers. Sam Ryder zal zijn land vertegenwoordigen met het lied ‘Space man’.

Sam Ryder — © REUTERS

Gastland Italië is weer een potentiële winnaar. Na de rockers van Måneskin brengen ze nu een ingetogen mannenduo, Mahmood en Blanco. Zij voeren een bromance op die de songtitel ‘Brividi’ (rillingen of kippenvel) waarmaakt.

Mahmood en Blanco — © EPA-EFE

Ook hoge verwachtingen voor Spanje, dat voor het eerst in 27 jaar in de top 5 wordt verwacht. Met ‘SloMo’ neemt Chanel een voorschot op een zomerhit, op het podium perfect en sensueel uitgevoerd met een opzwepende choreografie.

De Spaanse Chanel — © AP

Kan België winnen?

Omdat een buitenlander de Belgische kansen objectiever kan inschatten, laten we Richard van de Crommert oordelen. Hij is de Songfestivalverslaggever van De Telegraaf.

“De Belgische zanger heeft de looks, de moves en de voice. Maar niet het lied. Miss you is een verloren albumtrack van de Texaanse r&b-artiest Usher, met een vleugje Dirty Diana. Het mist een climax. Het optreden ziet er echter heel gelikt uit. Te perfect. Ik mis gevoel bij deze inzending. We hadden de zanger een spannender nummer gegund. Eindigt ongeveer even hoog als Hooverphonic in 2021.”

Moet je nog ergens op letten?

Naast ‘wie wint het Eurovisiesongfestival?’ is er nóg een vraag die in Turijn leeft: gaat Måneskin, de winnaar van vorig jaar, een politieke boodschap verkondigen tijdens de live show? De groep treedt zaterdagavond op tijdens de pauze van het Eurovisiesongfestival. Nadat de 25 deelnemende landen hun inzending hebben voorgesteld en de televoting is begonnen, stellen zij hun nieuwe single Supermodel voor. Ze zullen ook een praatje maken met de presentatoren. Het reglement van het Songfestival, dat apolitiek wil blijven, staan het niet toe, maar frontman Damiano laat tussen de lijnen verstaan dat hij iets in de trant van “Fuck, Poetin” wilt uitschreeuwen. Lees meer.