Het is zover. In Turijn staat vanavond de finale van het Songfestival op het programma. Jérémie Makiese moet het opnemen tegen 24 andere landen. Hij is als zestiende aan de beurt. We Are Domi bijt voor Tsjechië de spits af. Geduchte concurrenten vanavond zijn Nederland, Zweden en Oekraïne. Volg het hier live vanaf 21 uur.