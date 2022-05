Tranen bij Lotto-Soudal na cruciale zege in degradatiestrijd: “Thomas De Gendt zei dat hij veruit de snelste was en ik vertrouwde hem ”

Thomas De Gendt liet donderdag na zijn ritzege in de Ronde van Italië zijn licht schijnen over de degradatiestrijd die zijn team Lotto Soudal momenteel voert om in de WorldTour te blijven. “Dit is waar we in de ploeg op mikken: winnen”, zei hij daarover.

Het Belgische Lotto Soudal staat momenteel op een degradatieplek in de WorldTour, en daar werd De Gendt tijdens zijn vele tv-interviews na zijn ritzege in Napels naar gevraagd.

“Zeges zijn voor ons nog altijd het belangrijkste”, vertelde de ervaren Oost-Vlaming. “Ik denk dat de meeste sponsors nog altijd naar de overwinningen kijken, en niet naar de punten. Ze zijn blijer met een ritzege in de Giro dan met een derde, vijfde en zesde plek in een 1.1-koers ergens in Frankrijk.”

“Dat is ook waar we met de ploeg op mikken: winnen. En dat op een mooie manier. Niet alleen in de sprint, maar ook door aan te vallen. Vandaag deden we dat perfect. Ik hoop dat de ploegmaats deze overwinning zien. Morgen rijden ze ook de Tro-Bro Léon. Ik hoop dat ze daar op dezelfde manier aanvallen en samenwerken zoals wij vandaag. Op het einde van het jaar zien we dan wel of dat goed genoeg is om in de WorldTour te blijven of niet.”

Nadat De Gendt triomfeerde, vloeiden er tranen bij de Belgische equipe. Ploegleider Cherie Pridham was door het dolle heen. “De jongen hebben fantastisch gereden”, zei ze na afloop. “We wisten dat we in overtal moesten zijn en De Gent, met al zijn ervaring, bracht rust bij de jonge mannen. Dit is exact wat ons team nodig had. Dit is eentje voor de hele ploeg. Wat ik tegen De Gendt zei? Hij was rustig en kalm, zoals je je wel kan voorstellen. Hij zei dat hij veruit de snelste was en ik heb hem daarop vertrouwd. Ik heb hier geen woorden voor.”