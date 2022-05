Jabeur vervoegt Swiatek in finale Rome

Ons Jabeur (WTA 7) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA 1.000-toernooi in Rome (gravel/2.527.250 dollar). De 23-jarige Tunesische, het negende reekshoofd, versloeg in haar halve eindstrijd de Russische Daria Kasatkina (WTA 23) na een spannende partij van één uur en 56 minuten tennis in drie sets (6-4, 1-6 en 7-5).

Jabeur neemt het in de finale op tegen de Poolse nummer één van de wereld Iga Swiatek. Die is al een hele tijd onklopbaar op het WTA-circuit en pakte zaterdag in haar halve finale tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 8) haar 27e zege op een rij. Het werd 6-2 en 6-1.

Swiatek evenaarde met haar zegereeks de Amerikaanse Serena Williams, die in 2015 ook 27 keer op rij won. Alleen Justine Henin (32 zeges), Serena (34 zeges) en Venus Williams (35 zeges) deden deze eeuw nog beter. Swiatek won met Stuttgart, Miami, Indian Wells en Doha de laatste vier toernooien waaraan ze deelnam.

© EPA-EFE

Ook Jabeur is uitstekend op dreef. Haar overwinning tegen Kasatkina was de elfde op een rij. De Tunesische schreef vorige week ook het WTA 1.000-toernooi van Madrid op haar naam.

Het wordt het vierde onderlinge duel tussen Swiatek en Jabeur. De Tunesische leidt in de tussenstand met 2-1, dankzij overwinningen vorig jaar op Wimbledon (gras) en in Cincinnati (hardcourt). Swiatek haalde het bij de eerste ontmoeting, in 2019 in Washington (hardcourt).

Swiatek gaat zondag voor haar achtste WTA-titel, voor Jabeur staat een derde titel op het spel.