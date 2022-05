Onderwijs en experts vragen gratis maaltijden op school: “Minder budget, dus sturen ze kind naar school zonder eten”

Een puntje pizza, een pakje koekjes of zelfs helemaal niets. Scholen worden tijdens de middagpauze geconfronteerd met een rauwe realiteit: kinderen die met ongezonde of lege brooddozen aanschuiven in de refter. In het veld groeit de verontwaardiging en de eis naar goedkope of zelfs gratis schoolmaaltijden. De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar. “Gratis schoolmaaltijden zijn een kwestie van goed beleid. Punt”, zegt armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven).