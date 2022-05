Diamond League Doha: Ben Broeders haalt derde plaats binnen bij polsstokspringen, Duplantis pakt de zege

Ben Broeders is zaterdag als derde geëindigd bij het polsstokspringen tijdens de Diamond League atletiek in Doha. Hij ging in de Qatarese hoofdstad over 5m71.

De wedstrijd in Doha moest één dag worden uitgesteld door bijzonder felle wind op vrijdag, en werd bovendien naar binnen verplaatst. Broeders bleef vier centimeter onder de limiet voor het EK in München, negen centimeter onder het minimum voor het WK in Eugene en tien centimeter onder zijn nationale record.

De winst ging in Doha zoals verwacht naar wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis, die over 6m02 vloog. De Amerikaan KC Lightfoot was tweede met 5m71, maar minder foutsprongen dan Broeders.