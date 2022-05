Pearl Jam vraagt fan om in te vallen na positieve coronatest van drummer

De natte droom van een Amerikaanse drummer - en wellicht talloze andere percussionisten - kwam vrijdag uit tijdens een concert van rockband Pearl Jam in Oakland, Californië. Drummer Matt Cameron was uitgevallen door een positieve coronatest, dus zochten de overige bandleden een vervanger tussen de fans in het publiek. Drummer Josh Arroyo (20) stelde zich meteen kandidaat en mocht het podium delen met zijn idolen tijdens het bisnummer.