Mathieu Van der Poel uit frustraties over slepende medevluchter Biniam Girmay op Twitter

Mathieu van der Poel reed tijdens de achtste etappe van de Giro nadrukkelijk in de kijker, maar ritwinst zat er uiteindelijk niet in. De Nederlander deed in de slotfase nog een ultieme poging om samen met Biniam Girmay terug te keren naar de leidersgroep, maar dat mislukte. Girmay verrichtte in de achtervolging ook weinig kopwerk - iets wat Van der Poel en heel wat kijkers ook opmerkten.

Op een uitgebreide reactie van Van der Poel na de finish is het nog wachten, maar in de tussentijd heeft de Nederlander wel al van zich laten horen op Twitter. Dat deed hij met een korte, maar veelzeggende reactie op een artikel van WielerFlits.nl, waarin Girmay zijn verhaal van de etappe deed en zei dat “iedereen naar Mathieu en mij keek”. Van der Poel reageerde daarop met een lachende emoji. Dat hij minder kan lachen met de koersstijl van Girmay in de slotfase, is duidelijk. Ook heel wat andere Twitteraars waren niet echt te spreken over het koersgedrag van de Eritreeër.

Girmay zelf zei aan de pers overigens niets over het feit dat hij op het einde nauwelijks nog kopwerk verrichtte. “Iedereen keek naar Mathieu en mij. Het was onmogelijk om zelf koers te maken. Het was zwaar, maar ik ben blij met mijn optreden vandaag. Het was ongelooflijk. Van de start tot de finish, de hele dag reden we voorop volgas. Een grote ronde als deze is crazy. Gisteren was het zwaar, maar vandaag was het nog veel zwaarder.

Girmay werd in de etappe uiteindelijk vijfde en deed wel een goede zaak in de strijd om de puntentrui door tijdens de vlucht ook nog enkele punten te pakken bij tussensprints. Hij volgt nu op 27 punten van Arnaud Démare. “Vandaag pakte ik wat punten en dat biedt een goede uitgangspositie voor de komende dagen.”

Van der Poel na de finish in Napels: