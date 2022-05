Songfestival verbiedt politieke boodschappen, maar dat is buiten Måneskin gerekend

Naast ‘wie wint het Eurovisiesongfestival?’ is er nóg een vraag die in Turijn leeft: gaat Måneskin een politieke boodschap verkondigen tijdens de live show? Het reglement van het Songfestival, dat apolitiek wil blijven, staan het niet toe, maar frontman Damiano laat tussen de lijnen verstaan dat hij iets in de trant van “Fuck, Poetin” wilt uitschreeuwen.

Måneskin, de winnaar van vorig jaar, treedt zaterdagavond op tijdens de pauze van het Eurovisiesongfestival. Nadat de 25 deelnemende landen hun inzending hebben voorgesteld en de televoting is begonnen, stellen zij hun nieuwe single Supermodel voor. Ze zullen ook een praatje maken met de presentatoren. Benieuwd wat zanger Damiano David (23) zal vertellen, terwijl 180 miljoen mensen meekijken en -luisteren.

LEES OOK. Wie moet onze Jérémie Makiese vanavond in de gaten houden? Tien opvallende acts voor finale Eurovisiesongfestival

Het heeft er alle schijn van dat hij zich zal uitspreken over de oorlog in Oekraïne, en tegen de Russische president Vladimir Poetin. Bij aankomst van Måneskin in Turijn tekende de lokale krant Torino Cronaca alvast uit de mond van Damiano op: “Rock zegt neen tegen de oorlog.” En ook: “Poetin, dat is een moderne tiran.”

Mogelijk gaat hij een gelijkaardige boodschap verkondigen op het Songfestivalpodium. Nochtans verbieden de organisatoren politieke boodschappen. Maar in een liveshow is alles mogelijk en kan er niet worden geknipt.

(Lees voort onder de foto)

De voorpagina van ‘Torino Cronaca’ van zaterdag. — © Wim Dehandschutter

Torino Cronaca verwijst naar het optreden van Måneskin op Coachella in Californië, een van de belangrijkste festivals in de Verenigde Staten. Daar riep Damiano op het podium: “Fuck, Poetin”.

Tegen journalisten laat hij nu verstaan: “Ik zou het nog een keer doen. Mijn leven lang zelfs, elke dag. Ik nodig andere artiesten uit hetzelfde te doen. Omdat we als publieke figuren een enorme macht hebben. We hebben de neiging neutraal te blijven, om geen publiek te verliezen, maar dat vind ik anti-artistiek.”

Grote opwinding

De aanwezigheid van Måneskin in Turijn veroorzaakt overigens grote opwinding. Tot het laatste moment probeerden de Romeinse muzikanten geheim te houden in welk hotel ze logeren. Toch wisten de fans hen te spotten.

Damiano werd gezien op krukken. Hij heeft zich geblesseerd tijdens de opnames van de videoclip van Supermodel. “Het is een gek jaar geweest”, zei de frontman nog bij aankomst in Turijn. “We zijn blij en trots. Het Songfestival was het begin van een nieuw hoofdstuk in onze carrière, en het is leuk om er weer bij te zijn.”

(Lees voort onder de foto)

Damiano werd gezien op krukken. — © Wim Dehandschutter

Vrijdagavond werd Måneskin geacht op te treden tijdens de juryshow, waarin de professionals over heel Europa (en Australië) al de helft van de punten toekenden. Maar ze lieten zich vervangen door dansers. Dat leidde tot boegeroep vanuit het publiek. De toeschouwers, die tot 350 euro betaalden voor een ticket, wilden de “échte” Måneskin zien: de meest populaire Songfestivalwinnaars sinds ABBA en Céline Dion.

LEES OOK. Van de straten in Rome naar de wereldtop: waarom de Italiaanse rockband Måneskin het grootste Songfestivalsucces is sinds ABBA en Céline Dion