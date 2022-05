Grote Prijs van Morbihan: Amaury Capiot sprint naar vierde plek, ervaren Simon wint

Met negentien starters was de Belgische inbreng in het Bretoense Morbihan groot. Lotto Soudal had in zijn puntenjacht in de hoop op behoud van zijn WorldTour-licentie onder meer Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Brent Van Moer opgesteld. In de finale van de heuvelachtige koers stuurde de Belgische ploeg zijn Australiër Harry Sweeny in de aanval, samen met Ivo Oliveira.

In de laatste lokale ronde werd Oliveira voorin nog afgewisseld door Alexandre Delettre, maar ook met die verse kracht hield Sweeny het flink uitgedunde peloton niet af. De 36-jarige Simon wist in de oplopende slothectometers toch nog aan de sprint te ontsnappen. Hij juichte dan wel vroeg, maar kwam toch nog als eerste over de streep voor de sprintwinnaar, de Noor Alexander Kristoff van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert. De Brit Jake Stewart werd derde, voor Capiot. Ook Florian Vermeersch (negende) haalde de top tien.

De ervaren Simon, die zijn eerste seizoenszege boekte, is de opvolger van de jonge Belg Arne Marit. Die won de Grote Prijs van Morbihan eind 2021.