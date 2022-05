Even is de oorlog heel ver weg: Russen en Oekraïners genieten samen aan De Plas

“Wij zijn allemaal afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie: Rusland, Oekraïne, Letland, Armenië… Hier gaat het niet over politiek, we genieten gewoon samen van de zon.”, klinkt het bij de zonnekloppers.

“Ik ben half Russisch, half Oekraïens”, zegt Yulya. “Hier gaat het niet over politiek, we genieten gewoon samen van de zon.” Natalia knikt. “Wij zijn allemaal afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie”, zegt ze. “Rusland, Oekraïne, Letland, Armenië… We spreken allemaal Russisch. We hebben een Facebook-groep voor Russisch sprekende mensen die in Limburg wonen, en we spreken regelmatig samen af. In de zomer doen we dat twee of drie keer per maand. Het seizoen is nu geopend. Natasha is Russisch en zij is vandaag voor de eerste keer hier. Iedereen is welkom. Politiek is hier ver weg.”