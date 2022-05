Dubbelslag voor Rani Rosius op Vlaams kampioenschap, 17 (!) Limburgse medailles

In Merksem heeft Rani Rosius (AVT) de 100m en 200m op de Vlaamse kampioenschappen volledig naar haar hand gezet. De Genkse won goud op de 100m in 11.52 en de 200m in 23.65. Maar Rosius was niet de enige Limburgse atleet die de Vlaamse titel pakte, vijf andere vrouwelijke collega’s volgden haar voorbeeld: Margot Delbare (AVT) in het hinkstapspringen, Anne Schreurs (GENK) op 5000m, Babette Vandeput in het kogelstoten, Lotte Scheldeman (ADD) op 1500m en Eline Claeys (ATLA) op 400m horden. De medailleoogst van de Limburgse delegatie werd nog verder aangevuld met vijf zilveren en vijf bronzen medailles.