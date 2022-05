Kippenvel! Rode Duivel Axel Witsel krijgt applausvervanging in afscheidswedstrijd bij Dortmund

Niet alleen Erling Haaland trekt na dit seizoen de deur dicht bij Dortmund. Ook Rode Duivel Axel Witsel gaf aan andere oorden op te zoeken. Op de slotspeeldag in het eigen Signal Iduna Park kreeg onze landgenoot in het slot nog een applausvervanging.

In het eigen Signal Iduna Park werd onze landgenoot in de 83e minuut naar de kant gehaald voor Youssoufa Moukoko. Nauwelijks een minuut later zette het pas ingevallen toptalent op aangeven van Jude Bellingham, Witsels gedoodverfde opvolger in Dortmund, de 2-1 eindstand op het scorebord.

De bezoekers waren vlak na het openingskwartier op voorsprong geklommen via oude bekende Ishak Belfodil (ex-Standard), nadien moest de thuisploeg tot de 68e minuut wachten op de gelijkmaker. Die nam Erling Haaland voor zijn rekening van op de stip. Ook voor de Noor was het zijn laatste wedstrijd voor de Borussen. Hij vertrekt binnenkort richting Manchester City. Thomas Meunier bleef bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank, Thorgan Hazard sukkelt nog met een rugblessure.

Voor Witsel komt er zo een einde aan vier seizoenen bij de ‘eeuwige nummer twee’ in de Bundesliga. Het was al langer duidelijk dat het eind dit seizoen aflopende contract van de 33-jarige verdedigende middenvelder bij de Borussen niet verlengd zou worden en onlangs gaf de Luikenaar daar zelf de bevestiging van. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet geweten.

Dedryck Boyata veroordeelt tot barragewedstrijden

De nederlaag betekende een zwaar verdict voor het Hertha van aanvoerder Dedryck Boyata, die de hele wedstrijd centraal achterin stond. Rechtstreekse concurrent Stuttgart, met belofteninternational Orel Mangala de hele wedstrijd tussen de lijnen, won immers van FC Keulen (2-1) en wipte zo in extremis nog over Hertha naar de veilige vijftiende plaats. Boyata en co. moeten nog bikkelen voor een verlengd verblijf in de hoogste Bundesliga tegen de nummer drie uit de tweede klasse. Arminia Bielefeld en het al langer veroordeelde Greuther Fürth tuimelen uit de hoogste klasse.