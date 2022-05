Het kanon stond nog eens paraat: Dylan Groenewegen laat Fabio Jakobsen ver achter zich in Ronde van Hongarije

De Nederlander Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) heeft zaterdag in een massaprint de vierde en voorlaatste etappe gewonnen van de wielerronde van Hongarije (2.1). Het is al de vierde Nederlandse ritzege op rij in de rittenkoers, na Olav Kooij en tweemaal Fabio Jakobsen. Die laatste behoudt na een tweede plek zijn leiderstrui.

In een golvende etappe van 177 kilometer, afgewerkt op een lokaal circuit rond start- en aankomstplaats Kazincbarcika, sprak de helft van een kopgroep van vier Nederlands: de Belgen Aaron Van Poucke en Toon Vandebosch hadden het gezelschap van Emil Dima en Josu Etxeberria. Een actieve Van Poucke verstevigde onderweg op alle toppen zijn leiding in het bergklassement, veldrijder Vandebosch kwam voor zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix als eerste voorbij aan de drie tussensprints.

Ook in de achtergrond waren de Belgen actief, want Tim Declercq van Quick-Step Alpha Vinyl was één van de werkmieren in het peloton in dienst van kopman Fabio Jakobsen. Toen de lange ontsnapping bovenop de slothelling weer werd ingerekend, kwamen er verschillende nieuwe aanvalspogingen. Maar de verwachte massasprint, die kwam er voor de vierde keer. Daarin had Jakobsen deze keer geen verhaal tegen landgenoot Groenewegen, die het met ruime voorsprong haalde. De Fransman Rudy Barbier werd derde, de Belgen Sasha Weemaes en Timo Kielich vierde en zesde.

In het algemene klassement heeft Jakobsen tien seconden voorsprong op Barbier en twaalf op de Belg Jens Reynders, het nummer drie. De kans dat het klassement er na de slotrit van zondag nog hetzelfde uitziet, is echter zo goed als onbestaande: de aankomst ligt dan bijna duizend meter boven zeeniveau, na een beklimming van een vijftiental kilometer.