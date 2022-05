Dolle taferelen in Stuttgart! Ploeg van Orel Mangala vermijdt degradatie in slotminuut

De kaarten zijn geschud, de wedstrijden zijn gespeeld, het verdict is gevallen. Nathan De Medina heeft met zijn club Arminia Bielefeld niet voor een mirakel kunnen zorgen in de Bundesliga. Lang leek het erop dat het alsnog over Stuttgart naar de barrageplek zou springen, maar na een laat doelpunt van Orban en een dol slot in Stuttgart zakt het alsnog rechtstreeks naar de Duitse tweede klasse. Stuttgart en Orel Mangala springen dankzij hun zege alsnog naar een veilige plek en vermijden zo de degradatie.

Hoewel de titelstrijd in Duitsland al even beslist was, was het toch nog spannend op de slotspeeldag. Onderin weliswaar. Daar hoopte Stuttgart de rechtstreekse degradatie nog af te wenden. Arminia Bielefeld had dan weer nog de hoop om in extremis nog naar een barrageplek te springen. Zover kwam het uiteindelijk niet. Arminia Bielefeld, met Nathan De Medina negentig minuten op de bank, leek nochtans lang op weg naar een verrassende zege tegen Leipzig, maar dankzij een laat doelpunt van Orban was de degradatie alsnog een feit.

Door het gelijkspel van Bielefeld was Stuttgart alvast zeker van een barrageplek, al kon het ook nog naar een veilige plek springen. De nervositeit steeg dan ook per minuut die verstreek. Tot het bevrijdende bericht uit Bielefeld kwam dat Leipzig gelijk had gemaakt. Het gaf Stuttgart, met Orel Mangala negentig minuten op het veld, vleugels tegen Köln. Wataru Endo (ex-STVV) bracht zijn ploeg in het absolute slot nog met een kopbaldoelpunt in extase.

© Tom Weller/dpa

Het zorgde voor dolle taferelen na het laatste fluitsignaal. Dankzij de overwinning tegen Köln en de nederlaag van Hertha BSC springt Stuttgart alsnog naar een veilige plek. Hertha BSC, met Rode Duivel Dedryck Boyata, speelt nog barrages. Een massa uitzinnige fans bestormde het veld om de redding te vieren.

