Gelijkspel van Salernitana veroordeelt cultclub Venezia tot degradatie naar Serie B

Venezia speelt na één seizoen op het hoogste niveau in Italië volgend seizoen opnieuw in de Serie B. De Venetianen zijn zeker van degradatie na het 1-1 gelijkspel van Salernitana zaterdag bij Empoli.

Venezia maakt zelf zaterdagavond nog de verplaatsing naar AS Roma op de 37e en voorlaatste speeldag van de Serie A, maar die partij doet er niet meer toe. De club telt als rode lantaarn zes punten achterstand op Salernitana, dat op de eerste veilige plaats, de zeventiende plaats, staat. Het kan Salernitana niet meer voorbij omdat het de onderlinge duels verloor.

Venezia nam vorige zomer nog David Okereke, op huurbasis, en Thomas Henry, met een definitieve transfer, over van respectievelijk Club Brugge en OH Leuven. Ook Daan Heymans speelde er in de heenronde. Hij werd na Nieuwjaar verhuurd aan Sporting Charleroi.

Venezia kende na de promotie een goede eerste seizoenshelft in de Serie A, maar stortte in de terugronde helemaal in met een zwarte reeks van tien nederlagen op een rij.

Salernitana, het team van Franck Ribéry, behoudt kans op het behoud. Het bleef voor het zevende duel op rij zonder nederlaag. De Zuid-Italianen hebben nog één wedstrijd te spelen en tellen momenteel 31 punten. Concurrenten Cagliari (18e met 29 ptn) en Genoa (19e met 28 ptn) hebben nog twee duels te gaan.