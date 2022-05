Thomas De Gendt dankt ploegmakker Harm Vanhoucke na Giro-triomf: “Ik werkte voor hem, maar hij zei dat hij geen goede benen meer had”

Het zat Lotto-Soudal niet mee in de eerste week van deze Giro. Caleb Ewan greep naast ritwinst, maar in de achtste etappe maakte oudgediende Thomas De Gendt dat helemaal goed. De Semmerzakenaar rondde perfect ploegenwerk af en won in Napels voor de tweede keer een Giro-etappe. “Als je me twee weken geleden had gevraagd of ik dat kon, had ik nee gezegd, want de benen waren echt slecht”, vertelde De Gendt.

Thomas De Gendt: “Het was één van die dagen die me goed lag”

“We hadden een grote groep, en met sterke jongens als Mathieu van der Poel en Biniam Girmay die erbij waren, wisten we dat iedereen naar hen zou kijken”, vertelde de tevreden ritwinnaar Thomas De Gendt tijdens het flashinterview. “Mathieu viel aan op de steile stukken van die klim, ik denk dat het in de voorlaatste ronde was. Ik werd samen met mijn twee teamgenoten gelost, maar we konden terugkomen. Daarna hebben we aangevallen, gewoon om te proberen en omdat we wisten dat iedereen naar die twee zou kijken.”

“We hebben wat voorsprong gepakt en hoopten dat we de helling zouden overleven. Maar nadien bleven ze op 30 seconden hangen”, legt De Gendt uit. “Ik werkte voor Harm Vanhoucke, zodat hij op de klim kon aanvallen, maar hij zei dat hij geen goede benen meer had. In de laatste drie kilometer zei ik dat hij vol moest rijden en dat ik zeker was dat ik dan de sprint zou winnen. Hij heeft dan tot op 300 meter van de finish perfect gereden. Ik moet hem enorm bedanken. We hebben vandaag als team geweldig werk geleverd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Gendt scoorde al zijn vijfde ritzege in een grote ronde. “Vandaag was het één van die dagen die me goed lag. Het lijkt een beetje op de Barcelona-rit in de Ronde van Catalonië, het was altijd op en neer en steeds moeilijk om een gat te dichten. Maar tien jaar na de Stelvio eindelijk nog eens in de Giro winnen… als je me twee weken geleden had gevraagd of ik dat kon, had ik nee gezegd, want de benen waren echt slecht. Maar nu beginnen de goede benen te komen”, sloot de 35-jarige Semmerzakenaar af.

© AP

Harm Vanhoucke: “Ik zat steeds à bloc in het wiel van Thomas”

“Het was niet ons begin van de Giro, maar dit maakt veel goed”, vertelde Harm Vanhoucke. “Vanochtend was het eerst wat denken aan Caleb Ewan en of hij kon sprinten vandaag. Maar we mochten natuurlijk mee zijn als er een grote groep wegreed. We gingen iedere keer in schuifjes mee en uiteindelijk zaten we met z’n drieën, dat was perfect. En dat we het zo kunnen afmaken, is prachtig.”

“Toen Mathieu van der Poel aanviel, was het heel zwaar. Ik denk dat iedereen op de limiet zat, dus daarna was het het ideale moment om aan te vallen”, aldus Vanhoucke. “Toen zaten we met z’n tweeën vooraan. Toen dachten we wel dat we de zege konden pakken. Thomas was al heel de dag echt sterk aan het rijden, op de klimmetjes reed hij echt door. Ik denk dat het eerst ook het plan was van Thomas om zich leeg te rijden voor mij. Iedereen zat echt te sterven in zijn wiel, hij was de sterkste van de kopgroep.”

“Thomas vroeg om aan te vallen, maar ik zat eigenlijk al 40 kilometer à bloc in zijn wiel”, ging Vanhoucke verder. “De kramp kwam naar boven op de slotklim. In de afdaling zei hij dat hij de rapste zou zijn, dus vertrouwde ik hem. Het kostte niet veel moeite om nog te werken. Ik zag in de laatste bocht dat Van der Poel en Girmay nog dichtbij kwamen en had ik schrik dat ze nog op het wiel zouden komen. Ik heb alles eruit geperst om te zorgen dat ze niet terugkwamen, dat is gelukt. Het was echt een sterke vlucht. Ik had niet gedacht dat het zo zou uitdraaien, want er zaten echt sterke renners achter ons aan. Dat we het konden volhouden, is echt sterk”, aldus Vanhoucke, die zelf juichend als vierde over de finish kwam in Napels.

Vanhoucke en De Gendt delen ook de kamer in deze Giro. “Of we dit daar hebben besproken? Nee, niet echt. Hij is een goede kamergenoot, we lachen veel. Beter zo dan dat we beiden triestig op ons bed zitten. Of het nu aan mij is? Laten we hopen, ik ben al blij dat ik vandaag goede benen had. Na die valpartij waren de eerste dagen een ramp, ik voelde me echt niet goed. Dus ik ben al blij dat ik er weer sta en dat ik meekon in de kopgroep.”