Ontsnappingskoning Thomas De Gendt rondt geweldig ploegwerk van Lotto Soudal af en spurt naar zege

Hij heeft het opnieuw geflikt! Tien jaar na zijn historische zege op de Stelvio is Thomas De Gendt weer ritwinnaar in de Giro. In de straten van Napels was de man uit Semmerzake de snelste van een kopgroep van vier na geweldig werk van ploegmaat Harm Vanhoucke.

Hoe kwam de zege tot stand?

De achtste etappe van deze Giro bracht de renners naar een opmerkelijk parcours: starten in Napels, een pittige lus buiten de stad met een helling die vier keer wordt gereden, terugkeren naar Napels. De Monte di Procida, een helling van twee kilometer aan zes procent gemiddeld stijgingspercentage, moest dus ook vier keer overwonnen worden. Alle hens aan dek voor de sprinters.

Eén man had alvast zin om te koersen: Mathieu van der Poel. De ex-rozetruidrager ging bijna meteen ten aanval met een groepje waar ook Harm Vanhoucke bij zat. Maar het ging niet snel genoeg voor de Nederlander: Van der Poel ging enkele kilometers verderop solo, een tweede groepje met onder meer de Belgen Vanhoucke, Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet en gevaarlijke klanten als Biniam Girmay, Guillaume Martin, Wout Poels en Diego Ulissi zette de achtervolging in. Van der Poel werd weer gegrepen, en zo kregen we 21 leiders.

Met Guillaume Martin, die op ruim vier minuten van leider Juan Pedro López stond, mocht het peloton geen al te grote risico’s nemen. De vluchters werkten weliswaar goed samen, maar veel minuten kregen ze niet.

Op 46 km van de streep ontbond Van der Poel andermaal zijn duivels, zonder succes. Een poging van de Italiaan Davide Gabburo had meer succes. De Gendt en Vanhoucke glipten mee, net als Jorge Arcas en Simone Ravanelli - al moest die laatste al snel afhaken door het beukwerk van De Gendt. De leiders kregen een halve minuut cadeau, Van der Poel en Girmay openden de achtervolging met Poels, Martin en Mauro Schmid.

De vier leiders bleven voorop, ondanks verwoede pogingen van Van der Poel en Girmay om terug te keren. In de sprint bleek Thomas De Gendt de sterkste voor Gabburo en Arcas. Harm Vanhoucke, die in de slotkilometers geweldig werk leverde in dienst van De Gendt, kwam juichend als vierde over de streep.

Wie reed zich in de kijker?

Hij won misschien niet, maar Mathieu van der Poel liet zich toch weer opvallen door een hele dag attractief te koersen. De Nederlander viel meteen aan, probeerde het even solo, ranselde de kopgroep uit elkaar, maar miste uiteindelijk wel de beslissende vlucht. En toch hebben we weer genoten van de capriolen van MVDP.

In het spoor van de Nederlander reed ook Biniam Girmay weer een sterke etappe. De jonge Eritreeër deed in de slotkilometers nog een ultieme poging om samen met Van der Poel terug te keren naar de vier leiders, maar faalde. Het blijft wachten op die eerste ritzege in een grote ronde, maar heel ver kan die toch niet weg zijn?

Uiteraard hebben we hier ook een woordje over voor Thomas De Gendt: het was gewoon weer één van die dagen. De Semmerzakenaar had er duidelijk zin in en bleek gewoon de sterkste man van de overgebleven kopgroep. De Nederlandse journalist Thijs Zonneveld vatte het in een Tweet wellicht nog het beste van allemaal samen.

Wat deden de Belgen?

De troepen van Lotto-Soudal kwamen vandaag nadrukkelijk in beeld. Compensatie voor het feit dat Caleb Ewan hen nog geen ritzege kon schenken? Hoe dan ook was Harm Vanhoucke er als de kippen bij om zich te tonen tijdens deze etappe. Onze jonge landgenoot glipte mee toen Van der Poel een eerste keer vertrok en was er opnieuw bij toen de grote groep van 21 renners - later 20 toen Jasha Sütterlin zich liet uitzakken - wegreed.

Vanhoucke ging ook mee met de juiste vlucht, net als Thomas De Gendt. Met Sylvain Moniquet reed nog een derde Belg van Lotto-Soudal goed mee: hij was een ideale stoorzender in de groep der achtervolgers toen zijn twee teamgenoten voorop reden. Vanhoucke reed in de slotfase zijn kas leeg voor De Gendt. Met succes.

Wat deden de favorieten?

De topfavorieten voor eindwinst moeiden zich niet, maar op het laatste klimmetje kregen we zowaar even een strijd tussen de nummers één en twee van het algemeen klassement. Lennard Kämna probeerde rozetruidrager Lopez onder druk te zetten met een aanval, maar de Spanjaard liet zich niet verrassen. De rest van het peloton stond erbij en keek ernaar.

Het was wel even opletten voor Lopez en zijn troepen, want Guillaume Martin zat virtueel een tijdje niet ver van het roze. De Fransman gaf in de slotfase nog alles in de achtervolging, maar het was onvoldoende om de leiderstrui te veroveren.

Nog iets dat u moet weten?

Voor Thomas De Gendt is het zijn vijfde ritzege in een grote ronde. In de Giro won hij tien jaar geleden natuurlijk al die legendarische rit met aankomst op de Stelvio, daar komt nu dus ook een zege in Napels bij. In de Tour de France won hij in 2016 op de Mont Ventoux en in 2019 in Saint-Etienne, in de Vuelta van 2017 was De Gendt de beste in de etappe naar Gijon.

Met Simon Carr speelde de Giro nog een renner kwijt. De 23-jarige Brit van Education First-EasyPost ging niet meer van start in Napels.