Lewandowski maakt 35ste (!) tegen Casteels, Frankfurt trekt zonder vertrouwen naar de EL-finale

In Duitsland zit de slotspeeldag erop. Met Bayern München hielden Koen Casteels en Wolfsburg de kampioen in bedwang. Ook Frankfurt hoopte vertrouwen te tanken tegen Mainz. Ex-Racing Genk-spits Marcus Ingvartsen gooide echter roet in het eten.

VFL Wolfsburg - Bayern München 2-2

Voor Bayern München staat er al een paar weken niets meer op het spel. De titel is namelijk al even binnen. Toch wou coach Nagelsmann geen concentratieverlies zien bij zijn troepen. Bayern liet in de eerste helft zien waarom het zonder problemen naar de titel freewheelde. Jeugdproduct Stanicic opende score voor Bayern waarna Robert Lewandowski, wie anders, zijn team helemaal op sleeptouw nam. Meteen goed voor het 35e doelpunt van het seizoen voor de Pool.

Toch bleef Wolfsburg hopen op een stunt. Net voor de rust bracht Wind weer spanning in de partij. Na de rust ging Wolfsburg, dat een teleurstellend seizoen draait, nog vol voor de gelijkmaker. Na een uur voetballen kwam die er ook via Kruse. Aster Vranckx kreeg nog 20 minuten om het verschil te maken, maar kon niet voorkomen dat het bij een gelijkspel bleef.

LEES OOK.Robert Lewandowski weer stapje dichter bij FC Barcelona? “Hij wil vertrekken en er is mondeling akkoord tussen makelaar en club”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2-2

Terwijl er ook voor Frankfurt niets meer op het spel stond in de Bundesliga, wou de ploeg van onder meer Daichi Kamada (ex-STVV) en Tuta (ex-KV Kortrijk) nog wel vertrouwen tanken met het oog op de Europa League-finale volgende week. Marcus Ingvartsen (ex-Racing Genk) zag dat echter anders. De spits zette Mainz al snel op voorsprong en hing de bordjes in de tweede helf, na doelpunten van Tuta en Borré, weer in evenwicht. Met dit punt kan Frankfurt niet van een geslaagde generale repetitie spreken voor woensdag. Dan neemt Frankfurt het op tegen het Schotse Rangers. Inzet: de Europa League.

© Torsten Silz/dpa

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5-1

Op de slotspeeldag stond er ook nog de topper tussen Mönchengladbach en Hoffenheim op de agenda. Beide ploegen speelden een grijs seizoen en wouden hun seizoen alsnog afsluiten op positieve noot. Hoffenheim leek de beste papieren te hebben na een vroeg doelpunt van Kramaric. Maar na doelpunten van Stindl, Pléa en Hofmann nog voor de rust, ging het licht helemaal uit bij de bezoekers. Na de pauze zette Embolo en opnieuw Hofmann de zware 5-1-eindcijfers nog op het bord.