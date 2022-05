Vissers vangen per ongeluk met uitsterven bedreigde reuzenpijlstaartrog, maar krijgen snel hulp om het dier te redden

Cambodjaanse vissers wisten niet wat ze moesten doen toen ze een reuzenzoetwaterpijlstaartrog in hun netten zagen in de Mekong. De reusachtige dieren worden met uitsterven bedreigd door overbevissing en verlies van hun leefgebied, en moeten voorzichtig behandeld worden. Maar de redding was nabij: Amerikaanse marinebiologen van de universiteit van Nevada waren toevallig in de buurt om onderzoek uit te voeren en schoten de vissers te hulp. De vier meter lange en 180 kilogram zware pijlstaartrog werd door de wetenschappers in een rustig plekje van de rivier weer vrijgelaten.