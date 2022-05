Stoffel Vandoorne rijdt indrukwekkende race in Berlijn en behoudt leidersplaats in Formule E-kampioenschap

Eduardo Mortara heeft de eerste van twee Formule E-races in Berlijn gewonnen. Mortara won de race voor Jean-Eric Vergne en Vandoorne die aan de leiding blijft in het kampioenschap.

Stoffel Vandoorne startte de race van op de achtste plaats maar kende een slechte start. Vandoorne verloor verschillende plaatsen maar knokte zich nadien met een goede strategie en vooral ook een erg sterke race terug naar de voorste gelederen van het rijdersveld.

Tijdens het slot van de race leek Vandoorne even mee te kunnen strijden voor de overwinning maar Mortara kon dankzij de hulp van ‘attack mode’ Vandoorne passeren. Uiteindelijk slaagde ook Jean-Eric Vergne daar nog in waardoor Vandoorne tevreden moest zijn met de derde plaats op het podium.

Stoffel Vandoorne, maar ook bij Mercedes, waren ze na afloop erg tevreden met die derde plaats, zeker gezien de positie enkele ronden ver in de race waarin. beide Mercedes-rijders buiten de punten reden.

“Ik ga niet liegen, ik ben een beetje verrast dat ik hier op het podium sta,” vertelde Vandoorne na afloop. ”Mijn eerste ronden tijdens de race waren niet zo goed, ik verloor ongelooflijk veel plaatsen, ik denk dat ik op een bepaald moment ben teruggevallen naar de vijftiende plaats ofzo.”

“Ik ben echter koel gebleven, ik voelde immers dat er potentieel in de wagen zat, dat hij snel was. Dat kon ik vandaag echt benutten, was efficiënt bij het inhalen en samen met de strategie van het team hebben we dit resultaat bereikt.”

