Oudsbergen

Zaterdagvoormiddag is een dode bever gevonden aan de Itterbeek langs de Kasteelstraat in Gruitrode. Deze bever werd waarschijnlijk slachtoffer van het drukke verkeer. De dood van de bever is jammer, maar het bewijst wel dat het goed gaat met de bever. Boswachter Eddy Ulenaers van ANB kwam het dode dier ophalen.