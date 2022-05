Marten Van Riel twaalfde in openingsmanche World Triathlon Series, Valérie Barthelemy negentiende

Marten Van Riel is zaterdag in het Japanse Yokohama twaalfde geworden in de eerste van zeven manches in de World Triatlon Series (WTS). Bij de vrouwen finishte Valérie Barthelemy als negentiende.

De 29-jarige Van Riel legde de olympische afstand (1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen) af in 1u45:12. Daarmee was de numer vier van de Spelen in Tokio 1:42 trager dan de Britse winnaar Alex Yee (1u43:30), die in een sprint de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde versloeg. Erwin Vanderplancke werd in 1u48:02 39e.

Barthelemy voltooide de triatlon in 1u57:12. De Britse Georgia Taylor-Brown won in 1u51:44. Barthelemy was de enige Belgische deelneemster. Claire Michel moest wegens een coronabesmetting afzeggen. Bij de mannen ontbrak Jelle Geens, vorig jaar tweede, door een blessure aan het bekken.

De tweede manche van de World Triatlon Series vindt op 11 en 12 juni in het Engelse Leeds plaats.

