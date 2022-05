Ben Hermans krijgt ook dit jaar geen opvolger: Ronde van Oostenrijk voor derde keer op rij geannuleerd

Voor het derde jaar op rij verdwijnt de Ronde van Oostenrijk van de wielerkalender. “De afgelasting in Karinthië en de grote economische onzekerheid maken de ronde in 2022 onmogelijk”, meldt de Oostenrijkse wielerbond. Ben Hermans blijft zo de laatste winnaar op de erelijst.

“Met grote spijt deelt de Oostenrijkse wielerbond mee dat de 72e Ronde van Oostenrijk, die voor juli was gepland, is uitgesteld tot een latere datum. Dit unanieme besluit is genomen vanwege de annulering van de provincie Karinthië van twee van de vijf etappes. Voor het organiserende team Kuhn/Ziermann was het op korte termijn niet mogelijk realistische alternatieven uit te werken”, zo klinkt het in een mededeling.

“Het argument van de provincie Karinthië dat de hotelcapaciteit niet voorbereid is op een rittenkoers na twee moeilijke toeristische jaren, is volkomen begrijpelijk. Bovendien heeft de onzekere economische toestand van de laatste maanden de budgettering van de ronde bemoeilijkt. De ongekende inflatiegolf en de economische onzekerheid hebben hier eveneens toe bijgedragen. Het zou onverantwoord en onrealistisch zijn om de organisatie door te zetten. Vandaar het logische uitstel tot een latere datum.”

De 72e editie van de Ronde van Oostenrijk stond gepland als een vijfdaagse rittenwedstrijd van het UCI-niveau 2.1 van 2 tot en met 6 juli, en zou zo na twee afgelastingen door de coronapandemie opnieuw een alternatief zijn voor de renners die de Ronde van Frankrijk niet afwerken. De wedstrijd trekt traditioneel veel Belgische renners. De Limburger Ben Hermans won in 2018 en 2019 de laatste twee edities.