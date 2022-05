Mathieu van der Poel vertrekt solo met nog meer dan 144 kilometer te gaan, maar laat zich dan uitzakken naar mooie kopgroep

Mathieu van der Poel heeft bij aanvang van de achtste rit in de Giro meteen vol voor de aanval gekozen. De korte rit - 153 kilometer - in en rond Napels is op zijn lijf geschreven en dus gaat hij nog eens vol voor de zege. Van der Poel is alvast in zijn eerste opzet geslaagd: mee zijn in de grote kopgroep, die volgens hem veel kans maakt om tot het einde te overleven.