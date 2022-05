AAN DE START. Nieuwe kansen voor Mathieu van der Poel en Biniam Girmay in Napels? “Laten we nog eens een poging wagen”

De achtste etappe in de Giro biedt kansen voor snelle mannen, maar voor rasechte spurters wordt het (te) lastig. Is het nog eens tijd voor een uithaal van Mathieu van der Poel? Of haalt Biniam Girmay zijn gram na enkele mooie ereplaatsen? Lees hieronder wat ze te zeggen hadden voor de start.

LIVE. Volg etappe 8 hier op de voet!

Mathieu van der Poel: “Grote vroege vlucht kan tot finish overleven”

“Natuurlijk is het een opportuniteit vandaag”, vertelde Van der Poel voor de start in Napels. “Ik keek voor de Giro echt uit naar de eerste dagen, dat was het grote doel. Zoals ik al zei ga ik nog voor enkele ritoverwinningen. Dat gaat natuurlijk niet gemakkelijk zijn, maar laten we nog eens een poging wagen vandaag.”

Het parcours van de achtste etappe lijkt een beetje op dat van een klassieker. “Maar we zijn niet in een klassieker, we zitten in een grote ronde waarin meerdere dingen meespelen. Ik denk dat een grote vroege vlucht tot de finish zal overleven. Het is een leuk parcours, maar het wordt moeilijk te controleren op die lokale ronde. Wij hebben niet het team om een sterke kopgroep van vijftien man terug te halen, al zullen we vanaf het begin wel attent zijn.”

Biniam Girmay: “Perfecte rit voor mij”

Veel ereplaatsen, maar nog geen overwinning voor Biniam Girmay in deze Ronde van Italië. Is vandaag dan het moment voor de jonge Eritreeër? “Het is een perfecte rit voor mij, maar niet alleen voor mij. Er zijn nog renners die gemaakt zijn voor dit soort ritten. Ik hou wel van korte, lastige ritten. Ik word wel elke dag een beetje suffer en vermoeider, maar dat geldt voor iedereen, denk ik. Alle ogen zijn op mij gericht, dus het wordt toch niet makkelijk.”