Danzel uit ‘Idool’ wint Poolse talentenshow

Hij doet het goed in Polen, die Danzel (45). De zanger met de blauwe bril, die het in 2003 tot in de halve finale van ‘Idool’ schopte, heeft er de populaire televisieshow ‘Your face sounds familiar’ gewonnen. In dat programma imiteerde hij verschillende artiesten, van James Hetfield tot Tina Turner.

Danzel - né Johan Waem - was, na vijftien seizoenen met uitsluitend Poolse deelnemers, de eerste internationale kandidaat die mocht deelnemen aan het programma. Hoewel we in eigen land niet veel meer van hem horen, is hij in Polen een grote ster. Recent vertelde hij nog aan deze krant dat hij er deze zomer alleen al 65 shows speelt. Niet in het voorprogramma, maar als headliner.

In de finale moest de Beverenaar een Pools nummer zingen, terwijl hij die taal niet eens machtig is. Sowieso hield het programma meer in dan een pruik opzetten en een andere jas aantrekken. “Voor deze show moeten we vijf tot acht uur in de make-upstoel zitten. Ze stoppen speciale tandprotheses in onze mond en we krijgen latex maskers op, waardoor we tot in de kleinste details lijken op de artiest die we imiteren.” Zijn winst - iets meer dan 21.300 euro - schonk hij aan het goede doel.