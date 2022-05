Real Madrid-coach Carlo Ancelotti is er zeker van: “Eden Hazard blijft hier volgend seizoen, hij wil zijn kwaliteiten tonen”

“Ik heb er nog niet met hem over gesproken, want het plan van Hazard is duidelijk: hij blijft bij Real Madrid. En hij blijft hier heel gemotiveerd”, zei Ancelotti. “Hij wil hier volgend seizoen zijn kwaliteiten tonen.” Toch een kleine verrassing, want Hazard kwam voor zijn blessure nog amper in de plannen voor van Ancelotti. Daarom werd er hier en daar al over een vertrek gespeculeerd. Over alle competities heen komt de kapitein van de Rode Duivels aan 877 speelminuten dit seizoen. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. Toch ook te weinig voor een aanvaller.

Zondag kan Hazard na bijna drie maanden nog eens minuten maken bij De Koninklijke. Hij zit na zijn revalidatie van een enkeloperatie opnieuw in de selectie voor de wedstrijd van zondag op het veld van Cádiz. “Ik denk dat hij zondag minuten zal maken. Bij een club zoals Real Madrid zijn er veel wedstrijden, dus iedereen kan minuten maken”, aldus Ancelotti. De hoeveelheid minuten is ook niet belangrijk, de kwaliteit telt. Kijk maar naar Rodrygo: die heeft niet zoveel gespeeld, maar zorgde wel telkens voor kwaliteit.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen