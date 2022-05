Twee mannen opgepakt na dodelijke brand in New Delhi

De politie in New Delhi heeft twee personen gearresteerd die verdacht worden van de dodelijke brand in een commercieel gebouw. Zij worden ervan beschuldigd de brandveiligheidsregels te hebben overtreden, aldus de brandweer van de Indiase hoofdstad.

De brand brak vrijdag aan het eind van de middag uit in een vier verdiepingen tellend commercieel gebouw in het westen van New Delhi. Ongeveer 60 tot 70 mensen werden uit het gebouw gered, maar 27 mensen lieten het leven. Er zijn ook twaalf gewonden.

Intussen zijn twee broers, de eigenaars van een bedrijf in het gebouw, gearresteerd door de politie. Het gebouw had geen veiligheidsmachtiging van de brandweer en was ook niet uitgerust met brandveiligheidsapparatuur. De politie heeft de zaak geregistreerd als “dood door schuld”, waarop een maximale gevangenisstraf van levenslang staat.

Branden komen vaak voor in India omdat de gebouwen vaak slecht gebouwd zijn en de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.