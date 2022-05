Tweede keus en toch clubtopschutter: Romelu Lukaku scoorde dit seizoen meer dan alle andere Chelsea-spelers

We waren toch verbaasd toen we de statistieken van de Chelsea-aanvallers naast elkaar legden. Romelu Lukaku kende een bijzonder moeilijk seizoen en was vaak bankzitter, maar is toch de Chelsea-speler met de meeste doelpunten achter zijn naam. Vijftien goals over alle competities heen dit seizoen, gemiddeld om de 172 minuten een doelpunt. Geen absolute topcijfers, maar wel beter dan zijn collega-spitsen. Kai Havertz had meer speelminuten nodig voor minder doelpunten: dertien stuks, gemiddeld om de 241 minuten een goal. Timo Werner speelde iets minder dan Lukaku, maar had ook meer tijd nodig per doelpunt. Hij scoorde elf keer, gemiddeld om de 201 minuten.

De top vijf doelpuntenmakers bij Chelsea dit seizoen:

1. Romelu Lukaku - 15 goals in 2.584 minuten - 1 goal om de 172 minuten

2. Kai Havertz - 13 goals in 3.142 minuten - 1 goal om de 241 minuten

3. Mason Mount - 13 goals in 3.576 minuten - 1 goal om de 275 minuten

4. Timo Werner - 11 goals in 2.215 minuten - 1 goal om de 201 minuten

5. Jorginho - 9 goals in 3.352 minuten - 1 goal om de 372 minuten

Lukaku scoorde dit seizoen acht keer in de Premier League, twee keer in de Champions League, drie keer in de FA Cup en twee keer op het WK voor clubs.

Toch is Kai Havertz de eerste spits bij The Blues. Voor de belangrijkste wedstrijden (achtste- en kwartfinale Champions League, finale EFL Cup en halve finale FA Cup) krijgt de Duitser steeds de voorkeur op Lukaku. Mag Big Rom na zijn drie goals in de voorbije week hopen op een basisplaats? “Het zal één van de twee worden”, liet Thomas Tuchel vrijdag op zijn persconferentie nog niet in zijn kaarten kijken. “Havertz en Lukaku kunnen samen in de ploeg, maar de voorbije keren dat we dat geprobeerd hebben misten ze het perfecte gevoel dat je van een spitsenduo verwacht. Romelu heeft er de voorbije wedstrijden op het veld alles aan gedaan. Zaterdag gaan we een finale beslissing nemen.”

