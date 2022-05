Brandweer haalt zwaargewonde vrouw uit auto bij ongeval in Schalkhoven

Hoeselt

Een oudere vrouw raakte zaterdagvoormiddag zwaargewond bij een ongeval in Schalkhoven. Aan het kruispunt van de Schalkhovenstraat met de Hertstraat kwamen twee auto’s met elkaar in aanrijding. Het ging om een zware klap en een van de inzittenden was er ernstig aan toe.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer zat niet gekneld, maar omdat ze zulke verwondingen had haalden de brandweermannen haar uit de auto. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar ze op intensieve verblijft.

ppn