Snoop Dogg gaat viraal na steekje naar Elon Musk

De Amerikaanse rapper Snoop Dogg is viraal gegaan nadat hij op Twitter grapte dat hij het sociale platform dan maar moest kopen, nu de overnamedeal van Elon Musk voorlopig op pauze is gezet.

De artiest grapt dat hij meteen het bestuur zou vervangen en dat hij iedereen een blauw vinkje zou geven, “zelfs die bots met tien letters in hun naam die je een DM sturen en alleen Hallo zeggen”. Refererend aan Musks bedrijf Starlink, dat via een satelietnetwerk voor wereldwijd breedbandinternet moet zorgen, grapt Snoop Dogg dat hij ook meteen voor gratis internet zou zorgen in vliegtuigen.

Mocht de zanger serieuze ambities hebben, dan zal zijn bod wel wat lager uitvallen dan de 44 miljard van Elon Musk. Waar de vooruitstrevende ondernemer goed is voor een fortuin van 240 miljard dollar, moet Snoop Dogg het doen met 150 miljoen dollar, weet Daily Mail.

Met de hashtag #WhenSnoopBuysTwitter die hij eraan toevoegde, werd hij al gauw een veelbesproken onderwerp op het sociale platform.

