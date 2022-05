Oekraïne lijkt slag om Charkov te hebben gewonnen

Oekraïne lijkt de slag om Charkov, de tweede grootste stad van het land, gewonnen te hebben. Dat zegt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De Russische troepen worden teruggeduwd naar de grens.

Het gaat niet goed met de Russische inval. Volgens de analisten van het ISW heeft Oekraïne Charkov weer heroverd. De Russische troepen doen de voorbije dagen zelfs geen poging meer om stand te houden tegen de Oekraïense strijdkrachten, zo luidt het.

Charkov is een belangrijke stad. Het is de tweede grootste van Oekraïne en ligt op slechts een vijftigtal kilometer van de Russische grens. Al sinds de start van de oorlog in februari krijgt de stad bombardementen over zich. Nu lijkt dat stil te vallen. “De Oekraïense strijdmacht heeft de Russen verhinderd de stad te omsingelen en in handen te krijgen. Daarna hebben ze hen uit de stad verdreven, zoals ze eerder ook deden met de Russische troepen die Kiev probeerden te veroveren”, aldus een rapport van het instituut.

Terugtrekken

De focus van Rusland zou nu liggen op een ordentelijke aftocht en een poging om de Russische soldaten zo vlot mogelijk weer de grens over te krijgen. De troepen zouden daarvoor afgelost worden door huurlingen.

Oekraïne meldde zelf ook al dat ze een aantal dorpen ten noorden en noordoosten van Charkov weer in handen hadden. En een poging van de Russen om de Siverskji Donets, een strategisch belangrijke rivier ten zuidoosten van Charkov, over te steken, mislukten.

Volgens analisten richt Rusland zich in de Donbas nu vooral op Severodonetsk, de meest oostelijke stad die Oekraïense troepen nog onder controle hebben. Alleen is de vraag of Rusland daarvoor nog voldoende strijdkrachten heeft, aldus het ISW. ”Ze hebben misschien niet genoeg slagkracht om de stad volledig te omsingelen, maar ze zullen het wellicht blijven proberen.”