Zoon (19) van beste vriend van Nederlandse koning Willem-Alexander overleden

De koninklijke familie van Nederland heeft dit weekend in krant NRC een rouwadvertentie geplaatst voor Jan de Beaufort. Dat is de negentienjarige zoon van Frans de Beaufort, een van de beste vrienden van koning Willem-Alexander. Hij overleed op 9 mei.

“Zonder jou zal de sfeer nooit meer hetzelfde zijn. We gaan je zo ongelooflijk missen. Ons hart gaat uit naar jouw lieve, warme, vrolijke familie. Weet dat wij er altijd voor hen zullen zijn”, luidt de advertentie, ondertekend door “Alexander”, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane. Ook de namen van onder anderen Marc ter Haar en Tijo baron Collot d’Escury staan onder de advertentie. Zij waren samen met Frans de Beaufort getuigen op het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Koning Willem-Alexander en Frans de Beaufort zijn al jaren bevriend. Zo was Cornélie Sickinghe, de moeder van Frans, gouvernante van prinses Beatrix op Paleis Soestdijk. In 1997 was Willem-Alexander ceremoniemeester op het huwelijk van Frans en zijn vrouw Suzanne. Ook is Beaufort peetvader van prinses Alexia.