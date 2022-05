“Ik was gelukkig met mijn pasgeboren dochter, maar naast mij lag mijn vrouw met gesloten ogen”

“Ik kreeg mijn pasgeboren dochtertje in mijn armen geduwd en was dolgelukkig. Maar als ik naast me keek, zag ik mijn vrouw met gesloten ogen op de operatietafel liggen.” Sébastien en een zwangere Anne-Catherine kwamen net terug van huwelijksreis, toen zij een zware diagnose kreeg. Acht maanden na de geboorte van Eleonore stierf Anne-Catherine. Vandaag is Eleonore vijf jaar, en doet Sébastien voor het eerst zijn verhaal.