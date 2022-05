McLaren stapt in Formule E en neemt Mercedes-team over

Stoffel Vandoorne in de Mercedes Formule E-bolide — © Mercedes Formule E team

McLaren heeft vandaag haar deelname aan het Formule E-kampioenschap, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, bevestigd. McLaren neemt het Formule E-team van Mercedes over.

Naast haar eigen Formule 1-team is McLaren ook al enige tijd actief in de Amerikaanse IndyCar. De Britse bouwer van luxe sportwagens zet nu een nieuwe stap in de autosport door vanaf komend seizoen deel te nemen aan de Formule E.

McLaren richt geen volledig nieuw team op maar neemt het Mercedes-EQ Formula E Team over. Mercedes, dat zich vorig jaar voor het eerst tot kampioen kroonde in de Formule E, had eerder al aangekondigd dat het de Formule E na het huidige seizoen zou verlaten.

Tijdens het Formule E-seizoen 2022-2023 wordt een nieuwe generatie Formule E-bolides geïntroduceerd. Daarvan maakt McLaren nu dus gebruik om in de elektrische raceklasse te stappen. Wie voor het team zal racen zal later aangekondigd worden.

Momenteel rijden onze landgenoot Stoffel Vandoorne en regerend Formule E-kampioen Nyck de Vries voor het Mercedes Formule E-team. Stoffel Vandoorne staat momenteel aan de leiding van het kampioenschap bij de rijders, Mercedes staat aan de leiding bij de teams.

Meer F1-nieuws:- Ferrari organiseerde geheime F1-test op het circuit van Monza- “Dominantie van Max Verstappen in Miami is een reden tot ongerustheid voor Ferrari”- Mercedes kent oorzaak van ‘wisselvallige performance’ in Miami niet: “We begrijpen het zelf niet”- “Baanoppervlak F1-circuit in Miami vormt veiligheidsprobleem en moet tegen 2023 aangepast worden”- Red Bull vreest hoge bochtensnelheid van Ferrari in Barcelona (F1journaal.be)