Limburgse vestiging van Porsche verhuist van Beringen naar Hasselt

A&M Invest, de holding boven een tiental autobedrijven als Groep Delorge en BMW van Osch, heeft een participatie genomen in Porsche Centre Paal. De nieuwe aandeelhouder Peter Guelinckx zal de vestiging van Porsche aan de E313 in Beringen overbrengen naar een nieuwbouw aan de Grote Ring van Hasselt. Thierry Brialmont, die 17 jaar de bezieler was van Porsche in Limburg, gaat met pensioen.

Porsche Centre Paal is net zoals diverse andere filialen van Porsche, in handen van Sopadis, een dochteronderneming van D’Ieteren Automotive. Het is die vennootschap die nu een minderheidsbelang verkoopt aan A&M Invest, de gekende holding van Peter Guelinckx. Daarmee voegt de ‘serial autopreneur’ een nieuw luxemerk toe aan zijn al erg uitgebreide en diverse portefeuille. De huidige vestiging van Porsche in Paal-Beringen zal worden geruild voor een nieuwbouw aan de Herkenrodesingel in Hasselt, volledig in lijn met de andere autogarages en merken die A&M daar al heeft, zoals Volkswagen, Audi, Land Rover, Jaguar, enzovoort. Thierry Brialmont zal niet mee verhuizen en gaat na een carrière van 33 jaar in de automotive sector, waarvan 17 bij Porsche, met welverdiend pensioen. Hij wordt door de aandeelhouders bedankt voor de uitmuntendheid waarmee hij zovele jaren het merk heeft vertegenwoordigd.

“Met deze samenwerking willen beide partners de positie van Porsche versterken in een regio die veel potentieel biedt voor het merk”, zegt Eric Cortois, CEO Luxury Brands van Sopadis. “Daarbij zullen de commerciële aanwezigheid en de operationele uitmuntendheid van de activiteiten van A&M Invest optimaal kunnen benut worden om Porsche verder te ontplooien en te doen groeien in Limburg.”

Peter Guelinckx, CEO van A&M Invest, reageert opgetogen: “Ons aansluiten bij Sopadis om het volledige potentieel van het merk Porsche te ontplooien in een regio die we kennen, is een uitstekende kans om te groeien. We zullen profiteren van de commerciële synergieën en het professionalisme van de teams om het merk Porsche te positioneren op het niveau van onze ambities.”

Kurt Meers