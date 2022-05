Iets voor een Belgische club? Cesc Fàbregas (35) is gratis op te halen deze zomer: “Ik sta voor alles open”

In 2019 speelden Cesc Fàbregas en Youri Tielemans nog even samen bij AS Monaco. — © BELGAIMAGE

Cesc Fàbregas beleeft een dramatisch seizoen. De middenvelder verzamelde in alle competities samen nog maar 159 speelminuten bij AS Monaco. In het eerste deel van het seizoen stond hij meer dan drie maanden aan de kant met een hamstringblessure, daarna kwam hij nooit in de plannen van Philippe Clement voor en momenteel staat hij opnieuw aan de kant met een voetblessure.

“Dit is het slechtste jaar in mijn carrière, maar ik ben blij dat het nu gebeurd is en niet toen ik 25 was”, vertelde Fàbregas in een interview met So Foot. “Het kon dus nog erger. De afgelopen negentien jaar heb ik bijna 900 wedstrijden gespeeld en heb ik bijna alles gewonnen.”

Niet stoppen op deze manier

Aan stoppen denkt de Spanjaard nog niet. “Dit jaar was zo slecht, dat ik hier niet mee kan eindigen. Ik heb het gevoel dat het nog niet voorbij is. Ik wil blijven genieten van het voetbal”, aldus Fàbregas. “Ik sta overal voor open, ik wil gewoon nog plezier hebben. Waar dat is maakt niet uit, het gaat erom hoe ik me voel.” Een terugkeer naar Spanje? Een lucratieve transfer richting het Midden-Oosten? Of waagt een Belgische (top)club zijn kans? Het kan allemaal.

De carrière van Fàbregas gaat al enkele jaren in dalende lijn. Hij kende zijn allerbeste jaren bij Arsenal, de club voor wie hij tussen 2004 en 2011 meer dan 300 officiële wedstrijden speelde. In 2011 trok hij naar zijn jeugdclub Barcelona om dan in 2014 terug te keren naar de Premier League bij Chelsea. Hij was er telkens bij toen Spanje in 2008 het EK won, in 2010 wereldkampioen werd en in 2012 opnieuw Europees kampioen werd.

