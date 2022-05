Geen vervanger, geen probleem: 3X3 Team Antwerp plaatst zich voor kwartfinale in Japan

De eerste 3X3 World Tour van het nieuwe seizoen is in Japan meteen schitterend begonnen voor Team Antwerp. Nick Celis, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts plaatsen zich na zeges tegen Wenen en Jeddah voor de kwartfinales. Pittig detail: omdat Caspar Augustijnen met een coronabesmetting niet mee kon afreizen naar Utsunomiyo beschikt Team Antwerp slechts over drie spelers en kan het niet vervangen. “Dit is crazy”, zei een puffende maar stralende Thibaut Vervoort.

Caspar Augustijnen testte positief op een coronatest net voor de afreis. Dat maakt dat Team Antwerp op de eerste 3X3 World Tour in Japan maar over drie spelers beschikt. In poule B begonnen de Antwerpenaars tegen het Oostenrijkse Wenen, het nummer 13 van de wereld. Met acht punten van Nick Celis in the paint, 4 punten Raf Bogaerts en 9 punten van Thibaut Vervoort werd de eerste wedstrijd 21-18 gewonnen.

Team Antwerp bevestigde tegen Jeddah (Saudi-Arabië, nummer 7 worldranking). Thibaut Vervoort knalde bommen (tweepunters) af en ook Nick Celis en Raf Bogaerts acteerden op topniveau. De Sinjoren wonnen met 21-15 en plaatsten zich met een 2 op 2 voor de kwartfinales.

“Dit is crazy”, zei Thibaut Vervoort. “We kunnen niet vervangen en toch wil je na twee minuten al het terrein verlaten. Het is vermoeiend maar eens je mentaal de knop omdraait lukt het wel. Nu moeten we vooral recupereren richting de kwartfinale van zondag. Zonder blessures gaan we op zoek naar een stek in de halve finale. Team Antwerp komt als poulewinnaar van groep B tegen de nummer 2 van poule D uit. Dat is Tokio (Japan), Amsterdam (Nederland) of Riga (Letland). De winnaar van de World Tour in Utsunomiyo strijkt maar liefst 60.000 dollar op. En uiteraard ook een pak punten voor de World Tour ranking.

Bekijk hier enkele beelden van de wedstrijd:

