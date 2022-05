Terwijl iedereen kijkt naar de Donbas moet Rusland elders ook flink incasseren

Het is niet eens twaalf voetbalvelden groot, en meer dan een rots is het eigenlijk niet. Maar het Slangeneiland is nu de inzet van een felle strijd tussen Russische en Oekraïense troepen. Al in de eerste uren van de oorlog was het eiland een van de belangrijkste doelwitten van Rusland. Nu kost de verdediging ervan veel manschappen en materieel. Slangeneiland mag dan onooglijk klein en desolaat zijn, het is van vitaal strategisch belang. Zelfs voor de NAVO.