Fenomenale tandem Klay Thompson-Stephen Curry loodst Golden State Warriors naar finale Western Conference

De Golden State Warriors hebben zich vrijdagavond verzekerd van een plaats in de finale van de Western Conference. Ze versloegen de Memphis Grizzlies met 110-96 en kwamen zo op een beslissende 4-2 voorsprong. De Milwaukee Bucks, die hun titel verdedigen in de NBA, verloren thuis van de Boston Celtics en zullen de klus in de zevende en laatste onderlinge ontmoeting moeten klaren.