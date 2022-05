Record van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt

De antiwitwascel - de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) - heeft in 2021 voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke criminelen gesignaleerd aan de parketten in ons land. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, dat De Tijd, Knack en L’Echo konden inkijken.

Het gaat om een recordbedrag, dat dubbel zo hoog is als in 2019, uit meer dan 1.200 zaken die de cel zwaarwichtig genoeg vond om door te spelen aan het gerecht. Het geld komt van allerlei illegale praktijken, zoals oplichtingen (628 miljoen euro), georganiseerde misdaad (549 miljoen), zware belastingfraude (486 miljoen), de illegale handel in wapens en andere goederen (382 miljoen), en sociale fraude (149 miljoen).

Luxemburg was zowel de belangrijkste bestemming (34 procent) als oorsprong (43,5 procent) van alle verdachte geldstromen die in ons land zijn opgemerkt.

De antiwitwascel kreeg lucht van de verdachte geldstromen dankzij een recordaantal meldingen uit alle sectoren en beroepsgroepen die in ons land verdachte transacties moeten aangeven. Er kwamen 46.330 meldingen binnen over verdachte geldstromen. Dat zijn er bijna 15.000 meer dan in 2020 en bijna dubbel zoveel als in 2019.

Bijna de helft van de meldingen (21.624) kwam van de banken, een record. Naast de banken en de betalingsinstellingen hebben ook de notarissen (1.214 meldingen door 298 notarissen) en bpost (1.082 meldingen) vorig jaar meer verdachte transacties aangegeven.