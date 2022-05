Referee Department beoordeelt dubieuze buitenspelfase in Anderlecht-Antwerp: “Correcte VAR-interventie en eindbeslissing”

Het afgekeurde doelpunt van Antwerp-aanvaller Koji Miyoshi tegen Anderlecht deed heel wat stof opwaaien. De Japanner zag zijn kopbalgoal afgekeurd omdat zijn ploegmaat Ally Samatta in buitenspelpositie lag. Een terechte beslissing? Volgens het Referee Department wel. Dat maakte woordvoerder Frank De Bleeckere vrijdagavond in een video bekend.

“Na het bekijken van de beelden besluit de scheidsrechter het doelpunt af te keuren omdat Antwerp-speler Ally Samatta in buitenspelpositie is achter doelman Van Crombrugge”, legt Frank De Bleeckere uit. “Doordat er contact is met de rug van de Antwerp-aanvaller en het linkerbeen van Anderlecht-verdediger Delcroix, die achter zijn doelman staat, wordt de Antwerp-aanvaller zijn buitenspelpositie als actief gezien door het verhinderen van de verdediger. Een correcte VAR-interventie en eindbeslissing van de scheidsrechter volgens het Referee Department.”

Bekijk hier nog eens de beelden: