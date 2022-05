Novak Djokovic haalt voor de 13de (!) keer halve finales op ATP Rome

Novak Djokovic heeft zich vrijdag als vierde en laatste geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi van Rome. De Servische nummer één van de wereld haalde het in zijn kwartfinale na twee uur en elf minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-6 (7/1)) van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9).

Djokovic, het topreekshoofd, neemt het bij de laatste vier op tegen de Noor Casper Ruud, het vijfde reekshoofd. De 23-jarige Noor haalde het in zijn kwartfinale eerder op de dag na twee uur en 21 minuten tennis in twee sets (7-6 (9/7) en 7-5) van de Canadees Denis Shapovalov (ATP 16), donderdag nog de boeman van Rafael Nadal (ATP 4).

Ook de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) en de Griek Stefanos Tsitispas (ATP 5) plaatsten zich voor de halve eindstrijd in de Italiaanse hoofdstad. Zverev versloeg de Chileen Cristian Garin (ATP 45) in twee sets (7-5 en 6-2), Tsitsipas haalde het in eveneens twee sets (7-6 (7/5) en 6-2) van de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen